شاهد.. هكذا رد عائض القرني على من يقول ان الاسلام انتشر بالسيف

أكد الداعية عائض القرني أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، مدللًا على قوله بما قال الإمام الشيخ الألباني والذي أكد أن الإسلام لم ينتشر بالسيف.

وأضاف القرني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الإسلام انتشر بالرحمة والتسامح والحكمة والموعظة الحسنة، كما انتشر باليسر واللين والرفق، وأيضًا بالوسطية والاعتدال.

وتعجب القرني من الذين يزعمون أن الإسلام انتشر بحد السيف، متسائلًا: “أين هذا السيف؟.. فأنا زرت إندونيسيا 3 مرات، وهم عددهم 240 مليونًا، وكلهم مسلمون، وقالوا إنه لم يدخل بلادهم جندي مسلم مقاتل، بل بالمحبة والتسامح فدخلوا الإسلام، وبالمثل في ماليزيا وإفريقيا ونيجيريا وأوروبا”.