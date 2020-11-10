توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد حيث كان يعالج منذ أسابيع في مستشفى “هداسا” الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي،

أعلن عريقات (65 عامًا) إصابته بفيروس كورونا. ورغم أن وضعه كان مستقرًّا في البداية؛ فإن حالته الصحية تدهورت؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي لعملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي. وكان يُنظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية؛ بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان صائب عريقات قد كشف، في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل تجربة اقترابه من الموت والتي حدثت معه خلال توقف قلبه لما يزيد على ثلاث دقائق .

⁧#صائب_عريقات⁩ الذي انتشرت أنباء غير مؤكدة عن وفاته اليوم بعد إصابته بكورونا، سبق وأن مر بتجربة وصفها بتجربة الموت عندما توقف قلبه أثناء عملية زراعة رئة له قبل سنوات، هنا يحكي عن هذه التجربة! pic.twitter.com/xLg5cTUFYF — Naif Hadi نايفكو (@naifco) October 19, 2020

وروى عريقات تجربته من خلال مشاهد عاشها أثناء توقف قلبه ،و قال إنه وقبل إجرائه عملية جراحية لزراعة الرئة، أجري له 4 عمليات قسطرة، لكن القلب توقف، ما استدعى تدخل فريق طبي لإجراء عملية قلب مفتوح له.

وكشف عريقات، خلال مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على فضائية “الأردن اليوم” إن الأطباء أبلغوه أن قلبه توقف خلال العملية على نحوٍ غير متوقع وأنه “مات” لمدة ثلاث دقائق وعشرين ثانية ، ما استدعى تدخل فريق طبي لإجراء عملية قلب مفتوح له.

وقد أصر عريقات على عدم الحديث عن التجربة في ، لكنه اكتفى بسرد مشهد رآه في تلك اللحظات ، حيث قال أنه “رأى نفسه وهو يمشي بسرعة الريح في مكان ليس سماء ولا أرض ولم يستطع التعرف على ملامحه ووصفه بالفراغ الهائل أو قد يكون نفقا ولكنه لم ير أبعاد هذا النفق”.

وأضاف أنه لم ير جسده لأنه لم يكن هناك جسد ولكن كان يشعر بنفسه وهو ينطلق بسرعة الريح .

وأكمل أنه في نهاية النفق رأى وجوه أشخاص كان قد ساعدهم في الماضي ولكن لايعرفهم وأشاروا إليه ثم مالبث أن حركه شئ ما وليعود مرة أخرى من حيث أتى.

ووصف عريقات مشاعره في هذه التجربة بأن الخوف الشديد قد تملكه ، ولم يكن في ذهنه أي شئ من أمور الحياة حيث كان منشغلا بمعرفة هذا المكان وإلى أين ذاهب .