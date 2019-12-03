شاهد .. هند القحطاني تطلب مبلغ خيالي للظهور في القنوات الفضائية والرد على الشائعات : ” اللي يبي اتكلم عن حياتي يدفع غير كده ما راح أقول شئ “

خرجت ” هند القحطاني ” في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق ” سناب شات ” تكشف عن شروط ظهورها على القنوات الفضائية للرد على الإشاعات التي تلاحقها في الفترة الأخيرة .

وقالت هند القحطاني في بداية حديثها أن هناك الكثير من الإشاعات والأخبار المفبركة التي تم تداولها عنها مؤخرا وإنها تعتبر نفسها رقم 1 في الوطن العربي والخليج التي يقال عنها إشاعات .

فعلقت : ” يجيبون قصص ويؤلفون ويفبركون والعالم يصدقون ويتداولن هذه الإشاعات على إنها حقيقة مطلقة .. والمشكلة إن العالم يبغون يصدقوا هذه الإشاعات بدلا عن السؤال من مصادر هذا الشخص ومن أين أتى بهذا الكلام ” .

وتابعت حديثها عن ردة فعلها تجاه هذه الشائعات وشروطها للحديث عن صحتها أو نفيها قائلة : ” طبعا انا مطنشتهم وآخر همي وما صرحت ولا راح أصرح إلا في حالة واحدة .. إذا إنه قناة رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع في الخليج العربي عرضوا عليا مبلغ 200 ألف دولار ” .

وأضافت : ” وتكون هذه القناة تابعة لإحدى الدول الثلاث السعودية أو الكويت أو الإمارات .. غير كدا ما راح اصرح ولا أقول شئ وخلوكم على ظنونكم وإشاعاتكم ” .

وأشارت هند القحطاني إلى إنها تلقت عددا من العروض للظهور في قنوات مختلفة وبمبالغ مختلفة للحديث عن حياتها الشخصية .. وأكدت على إنه لا يتواصل أحد معها إلا إذا توافر في عرضه هذان الشرطان لإنها ستتجاهلها جميعا .