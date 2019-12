شاهد .. هند القحطاني تطلب مبلغ خيالي للظهور في القنوات الفضائية والرد على الشائعات : ” اللي يبي اتكلم عن حياتي يدفع غير كده ما راح أقول شئ “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

@tkiish.kwt نتعامل مع جميع البنوك ‏‎نتعامل مع البلاك ليست ‏‎فواتير للقروض ‏‎اتصال أو واتس اب ‏69981190 @tkiish.kwt @tkiish.kwt #مقاطع_مزاجية _ ‏ ٠ ‎#الكويت #تكيش #تكييش #تكيش_قروض ‏‎ #إعادة_جدولة #فواتير #فاتورة #بنك_وربة #بنك_الاهلي #تسهيلات #معاملات_بنكية ‏‎#فواتير ٠ #حليمه_بولند #حلا_الترك #احلام #شيرين #نانسي_عجرم #نهى_نبيل #بلقيس #مريم_حسين #روان_بن_حسين #فرح_الهادي #رؤى_الصبان #افنان_الباتل #نانسي_عجرم #حلا_الترك #شيرين #السعودية #سناب #ليلى_عبدالله #امل_العوضي