أثار الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الجدل بحديثه عن أصول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، زاعما أنها من منف بأرض الكنانة أي مصر.

كلام السيسي جاء خلال لقاء تلفزيوني ،ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة” يوم الأحد الماضي، عن مشروع “العائلة المقدسة” حيث قال “حينما نقرأ تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أنه اصلا من منف، التي تعني “منفيس” وهي مصر، وأنه حينما سئل عن عائلته قال إنها “خيار من خيار من خيار” وشرح تفاصيل العائلة وأنها من أرض الكنانة التي هي مصر”، على حد قوله.

وتابع السيسي “فالانبياء جميعا بمن فيهم السيد المسيح هنا جاه وعاش في مصر ومر في 25 بقعة وشيء جميل ان الحكومة المصرية في عهد عبدالفتاح السيسي التفتت الى هذه النقطة ودلوقت اصبح في كل نقطة من هذه النقاط اول حاجة دورة مياه تليق بالسائح اللي جاي”.

وقد أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا بين روّاد منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما هاجم العديد منهم “وسيم السيسي”، على هذا الكلام.

يذكر أن مسار العائلة المقدسة هي مشروع سياحى ودينى لإحياء رحلة السيد المسيح فى مصر وهي المسافة التى تم قطعها خلال الرحلة ٢٠٠٠ كيلو، والتي بدأت من من رفح المصرية وانتهت بجبل أسيوط.