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شاهد .. وصية الأمير بندر للملك سلمان على فراش الموت

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام السعودية من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” لأخيه الأمير ” بندر بن عبد العزيز ” في المستشفى قبيل وفاته .

  وظهر في مقطع الفيديو الذي تناقله الآلاف الملك سلمان وهو يقف إلى جوار سرير الأمير بندر بن عبد العزيز ليطمئن على صحته .

وخلال اللقاء طلب الأمير بندر من الملك سلمان أن يقترب أكثر لكي يملي عليه ما وصف بـ” الوصية الأخيرة ” أو كما أطلقت تقارير صحفية عليها ” وصية الوداع ” .

حيث أوصى الأمير بندر بطاعة الله في السر والعلن فأجابه خادم الحرمين بأن الدولة السعودية قامت على الإسلام .

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير بندر يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز ال 96 عاما .

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود .. ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة .

 

 

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