كشف النائب ” محمد تمارز ” عضو مجلس النواب المصري في لفاء تليفزيوني له مساء أمس الثلاثاء عن واقعة حدثت بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حيث رفض أهالي قرية ” بولس ” دفن رجلا متوفى من أبناء القرية بسبب إصابته بفيروس كورونا .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة رجلا يبلغ من العمر 92 عاما في المستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .. وعند محاولة القيام بدفنه في مقابر قرية بولس فوجئ نجله الذي يعمل طبيبا برفض الأهالي دفن والده في هذه المقابر وذلك لأنها تقع داخل الكتلة السكنية وخوفهم من حدوث عدوى .

الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين الأهالي وأسرة المتوفي واستدعى الأمر تدخل قوات الأمن وقيادات من وزارة الصحة وذلك لإقناع الأهالي بالدفن وفض الاشتباك والمشاجرات .. حتى تمكنوا من السيطرة على الموقف وإتمام عملية الدفن .