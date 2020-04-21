كشفت شركة ” فيرجن أستراليا ” التي تعد أضخم شركة طيران في العالم اليوم الثلاثاء عن تعرضها لضائقة مالية قررت على إثرها التوقف عن الدفع وذلك من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وصرح ” بول سكورا ” الرئيس التنفيذي للشركة حول عزم الشركة الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين .

وقال : ” قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19 ” .

وتابع : ” إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران ” .

يذكر أن شركة فيرجن أستراليا البالغ عدد موظفيها حوالى 10 آلاف موظف بلغ حجم الديون عليها حوالي 3.2 مليار دولار .

وكانت قد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة والتمكن من الاستمرار لكن كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب .

وفي وقت سابق أكد رجل الأعمال البريطاني ” ريتشارد برانسون ” مالك مجموعة فيرجن أن الشركة تحارب من أجل البقاء وفي حاجة للمساعدة لتعبر هذه الأزمة الكارثية العالمية .