كشفت شركة ” فيرجن أستراليا ” التي تعد أضخم شركة طيران في العالم اليوم الثلاثاء عن تعرضها لضائقة مالية قررت على إثرها التوقف عن الدفع وذلك من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وصرح ” بول سكورا ” الرئيس التنفيذي للشركة حول عزم الشركة الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين .
وقال : ” قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19 ” .
وتابع : ” إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران ” .
يذكر أن شركة فيرجن أستراليا البالغ عدد موظفيها حوالى 10 آلاف موظف بلغ حجم الديون عليها حوالي 3.2 مليار دولار .
وكانت قد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة والتمكن من الاستمرار لكن كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب .
وفي وقت سابق أكد رجل الأعمال البريطاني ” ريتشارد برانسون ” مالك مجموعة فيرجن أن الشركة تحارب من أجل البقاء وفي حاجة للمساعدة لتعبر هذه الأزمة الكارثية العالمية .