شركة كندية تطلب “متذوقين محترفين” للحشيش براتب مغرٍ.. 50 دولاراً في الساعة!

أعلنت شركة كندية متخصصة في إنتاج الحشيش عن حاجتها إلى خمسة “متذوقين محترفين” لتوظيفهم مقابل 50 دولاراً أمريكياً في الساعة، وفق ما اشارت وكالة “سبوتنيك” الروسية التي اشارت الى ان الشركة قالت في الإعلان المنشور على موقعها تحت عنوان “نعم… إنها وظيفة حقيقية” ، إن مهمة هؤلاء الخمسة ستكون تجريب منتجات الشركة الجديدة، وحددت شرطين يجب توفرهما في المتقدم للتوظيف، وهما أن يكون قد تخطى 19 عاما، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى “مهارته وخبرته” في مجال الحشيش.

وكان مجلس الشيوخ الكندي صوّت في حزيران الماضي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، وبموجب هذا القرار سيسمح للبالغين من عمر 18 عاما شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة تشرف عليها الحكومة، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من 17 تشرين الأول المقبل.