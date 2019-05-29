شروط فوز العتيبي للزواج من أحمد الموسى

اثارت الناشطة النسائية السعودية ” فوز العتيبي ” حالة من الجدل بعد أن نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة عقد قرآنها والتي تضمنت عددا من الشروط التي فرضتها على حبيبها ” أحمد الموسى ” حتى تقبل الزواج منه .

وجاءت الشروط الموجودة بالوثيقة مثل أن تحصل على خادمة .. وأن يكون لها منزل مستقل .. ولا يؤذيها بالقول أو بالفعل .. ولا يتزوج عليها وإذا حدث طلاق بدون رغبتها لها تعويض مالي قدره 500.000 ريال سعودي وأن لا يمنعها من حقوقها النظامية . . وأبدى الزوج موافقته على ذلك .

وكثرت التعليقات حول هذه الشروط ما بين مؤيد ومعارض فالمؤيدين يؤكدون أن ذلك حق لها وأن تحدد الطريقة والأسلوب الذي ستستمر عليه الحياة بينهما بعد ذلك .. أما المعارضين فرأوا أن الشروط كبيرة وكيف تحدد كل هذه الشروط والزواج قائم عن قصة حب

إلى جانب أن شرط عدم الزواج من أخرى يخالف الشرع وأن ما قامت به من وضع شروط للزواج يعتبر عادة دخيلة على المجتمع السعودي الذي يغلب عليه الطابع المحافظ .

لتقوم فوز العتيبي بالردعلى هذا الهجوم عليها وعلى زوجها بتغريدة على حسابها على تويتر توضح بها أن الشروط التي وضعتها ما هي إلا وعود تم تدوينها وأن الرجل إذا كان صادقا وواثقا من نفسه لن يتردد في ذلك .