حرصت شقيقات الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” على تهنئتها بمناسبة زواجها من الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” والتي أعلنت عن إقامة حفل الزفاف اليوم الإثنين بشكل مفاجئ .

فنشرت ” زين كرزون ” صورة لها برفقة شقيقتها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” اليوم أميرتنا رح تتزوج اليوم .. رح تطل أحلى عروسة .. اليوم أحلى يوم .. اليوم حبيبة قلبي رح تكون أحلى عروسة ” .

وتابعت : ” من كل قلبي بتمنالك الحب والسعادة وكل شي حلو بحياتك ويبعد عنك كل شر وكل حسد وإن شاء الله حياتك كلها سعادة وحب يا الحب كلو إنت ” .

فيما كتبت ” هيا كرزون ” عبر حسابها على موقع إنستجرام مهنئة ديانا كرزون بزفافها ومقدمة اعتذارها لعدم إمكانية حضورها حفل الزفاف لتواجدها في دبي قائلة : ” أختي وروحي وسندي وأمي الثانية دندون اليوم رح تبلشي حياتك الجديدة مع شريك حياتك ” .

وأضافت : ” إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبة قلبي وإن شاء الله سنينك الجاية تكون أحلى وأحلى وأشوف ولادك يا رب .. تمنيت أكون معك بهادا اليوم بس قلبي وورحي أكيد معك بحبك يا حنونة ” .