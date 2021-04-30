كشفت ​سارة المالح​ شقيقة اليوتيوبر الشهيرة ​أصالة المالح​ ان لديها طفل اسمه عمر من زواج سابق، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين المتابعين الذين كان يظنون أنها عزباء، خصوصا وأنها لم تُظهر ابنها على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل.

الجدير ذكره ان ​أنس وأصالة​ لديهما نسب متابعة عالية على يوتيوب، وكانا قد اثارا الجدل مؤخرا بطريقة كشفهما عن جنس مولودهما، اذ أعلنا ذلك على واجهة برج خليفة في دبي، وأفادت وسائل إعلام محلية أن إستئجاره كلّف 95 ألف دولار أميركي، لـ 3 دقائق فقط.





