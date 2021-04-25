نعت السيدة ” عبير المستكاوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك وفاة زوج شقيقتها الطيار ” أشرف أبو اليسر ” الذي رحل عن عالمنا يوم أمس السبت بعد تعرضه إلى وعكة صحية مؤخرا .

كما شنت شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر في منشورها هجوما قاسيا على الفنان ” محمد رمضان ” متهمة إياه بإنه السبب من وراء تدهور الحالة الصحية لأبو اليسر والتي أدت إلى وفاته على خلفية الأزمة الموجودة بينهما .

فكتبت عبير المستكاوي قائلة : ” مع السلامة يا أطيب وأحن قلب مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك .. زوج أختي في ذمة الله كابتن طيار أشرف أبو اليسر .. أرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة ” .

وتابعت : ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا رمضان قهرت الراجل وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية .. وعند الله تجتمع الخصوم .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد ” .