نشرت ” كاتيا أفيرو ” شقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي ” كريستيانو رونالد ” رسالة غريبة ومثيرة للجدل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري وأرفقتها بصورة لشقيقها .

فعلى الرغم من إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا والتي تم الإعلان عنها مؤخرا إلا أن كاتيا أفيرو شنت هجوما على الفيروس معتبرة إياه أكذوبة ووصفت شقيقها ب ” النبي ” الذي أرسله الله ليوقظ العالم ويكشف حقيقة هذا المرض .

فكتبت قائلة : ” كان يجب على رونالدو أن يوقظ العالم يجب أن أقول إنه نبي من الله حقا أرسله الله ليوقظ هذا العالم .. شكرا لك ” .

وتابعت كاتيا أفيرو : ” أعتقد اليوم أن آلاف الأشخاص الذين أصبحوا يؤمنون كثيرا بهذا الوباء في الاختبارات والإجراءات المتخذة سوف يرون مثلي إنها أكبر عملية احتيال رأيتها منذ أن كنت مولود ” .

وأضافت : ” الآن أقف لتحية عبارة سمعتها بأن لا نكون مثل الدمية التي يتم تحريكها والتحكم فيها .. إنها رسالة لكل شخص في العالم من فضلك افتح عينيك ” .