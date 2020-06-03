تعرضت ” إيمان رمضان ” شقيقة الفنان المصري ” محمد رمضان ” للعديد من الانتقادات والتنمر على شكلها في حفل زفافها بعد تداول صور له على مواقع التواصل الإجتماعي .

وهو الأمر الذي دفع إيمان رمضان إلى الخروج للرد على حملات السخرية التي قامت ضدها في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .

حيث كتبت قائلة : ” ‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة ” .

وتابعت : ” بس ممكن تخلي رأيك لنفسك .. وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم ” .