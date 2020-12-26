كشفت تقارير صحفية عن تعرض ” سامنتا ماركل ” الأخت غير الشقيقة ل ” ميغان ماركل ” زوجة الأمير هاري إلى الاعتداء والضرب على يد زوجها ” مارك فيليبس ” .

حيث تعدى مارك فيليبس بالضرب على زوجته داخل منزلهما بولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن طلبت منه مساعدتها على الخروج من المرحاض وقابل فيليبس طلبها بغضب شديد ولكمها على وجهها وأذنها ثم غادر المكان بعد ذلك .

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه ثم تم إطلاق سراحه في نفس اليوم ولكنه سيخضع للمحاكمة مع حلول عام 2021 .

يذكر أن سامنتا عرفت بعدائها لأختها ميغان ماركل الذي بدأ في عام 2008 وبلغ ذروته في عام 2017 بعد خطوبة ميغان من الأمير هاري وانضمامها للقصر الملكي البريطاني في عام 2018 .