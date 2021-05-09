خرج ” محمد الحصري ” شقيق الإعلامية المصرية ” إيمان الحصري ” بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته بعد تدهورها من جراء خطأ طبي تعرضت له أثناء إجرائها لجراحة مؤخرا وتعرضها لنزيف ومضاعفات استدعت خضوعها لعمليات جراحية أخرى .

فأشار محمد الحصري إلى أن شقيقته قد خضعت مساء أمس السبت للعملية الجراحية السابعة لها خلال 20 يوما منذ دخولها إلى المستشفى والتي كان من الضروي إجرائها إلا أن حالتها لازالت حرجة وتتواجد في العناية المركزة .

وأضاف أن فكرة سفر إيمان الحصري للعلاج خارج مصر مطروحة من جانب الكادر الطبي إلا إنه لم يتم حسمها إلى الآن .. وطالب من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل .

وعلى جانب آخر صرح مصدر طبي من الفريق المعالج للإعلامية إيمان الحصري بأن وضعها الصحي المتدهور الآن يستدعي ضرورة السفر للعلاج في الخارج بأسرع وقت خشية استمرار تدهور حالتها خاصة أنها تعاني من مشاكل صحية جمة .