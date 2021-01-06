نشر ” زياد علي ” شقيق المخرج السوري الراحل ” حاتم علي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عبر من خلاله عن حزنه الشديد لوفاة أخيه المفاجئة .

فكتب زياد علي متحدثا عن لحظة تلقيه الخبر : ” مازال حياً بيننا .. جاءني الخبر فجائياً صادماً كدوي انفجار جعل من الدنيا صمتاً قاتلاً .. لم أصدق رغم كل التأكيدات لم أستطع أن أصدق رأيت النعش الخشبي ووضعت يدي عليه ولم أصدق .. أدخلت جثمانه في براد المشفى ولم أصدق ولن أصدق ” .

وتابع : ” لعل السبب لعدم تصديقي وتخفيف وطأة الصدمة الهائلة هي جموع الأصدقاء والمحبين الذين شاهدتهم بالقرب منه ومني .. كنت أسأل نفسي أيعقل أن يجتمع كل هؤلاء على رجل بات ملفوفاً بقماشة بيضاء .. لا يمكن أن يجتمعوا إلا لرجل حي نابض بالحياة ناهضاً بيننا يدفع بيده بؤس خيبتنا ويربّت على أكتافنا مخففاً هول صدمتنا ” .

وأضاف شقيق حاتم علي : ” كنت أراه بين أصدقائه يحاورهم ويحدّثهم بحب وبودّ كبيرين .. ما جعلني أراه حياً بيننا هو وقوفكم معنا ووقوف الجماهير التي بادلته الوفاء بالوفاء والحب بالحب سواء بالحضور أو الاتصال أو على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا والوطن العربي والعالم فشكراً لكم .. شكراً لمن سهّل ويسّر لنا وفتح أمامنا المسارات لنستطيع أن نفعل في اللحظات الأخيرة ما يجب أن يُفعل لقامةٍ مثله ” .

واستكمل : ” أشكر الدولة السورية بكل مؤسساتها وحرصها على أن تجري الأمور بدقة ويُسر من الخارجية السورية ووزارة الإعلام ووزارة النقل إلى سفارة الجمهورية العربية في مصر وإدارة مطار دمشق الدولي ومحافظة دمشق ومنظمة الهلال الأحمر السوري .. الرحمة لروحه وأرواح شهداء الوطن الطاهرة ” .