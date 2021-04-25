كشفت مصادر امنية لبنانية ان فادي شمندر، شقيق الفنان فضل شاكر والمطلوب للسلطات والذي كان متورياً مع شقيقه داخل مخيم عين الحلوة، سلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة على المدخل الغربي للمخيم.

وبحسب ما نقلت قناة “ال بي سي” عن مصادر فان شقيق شاكر قرر تسليم نفسه بعد تدهور حالته الصحية وطلب نقله الى احد مستشفيات صيدا.

وفادي شمندر محكوم بحكمين غيابيين الأول جرم اطلاق نار (مدة سنة وشهر) والثاني حيازة اعتدة عسكرية(مدة ٦ أشهر) وهو سبق ومنعت عنه المحاكمة بتهمة تأليف عصابة أشرار مع شقيقه الفنان فضل شاكر من قبل الهيئة الاتهامية في الجنوب وهو سيمثل أمام القضاء لتبيان دفاعه ودفوعه، بحسب ما قال محاميه.

يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية كانت قد أصدرت حكمين بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة ضد الفنان فضل شاكر .. وقضى الحكم الأول بحبسه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم .

قناة الجديد تركت كل شي في مشاكل بالبلد ومشغولة تفتح مجال للـ #إرهابي فضل شاكر ليطلع يبيّض صفحته وهوي في دم عسكريين من الجيش اللبناني برقبته، وبكل عين وقحة بينتقد الحكم اللي صادر بحقه، انت لازملك إعدام ! pic.twitter.com/ISiGIM17eV — ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼ (@HRkain) February 12, 2021

أما الحكم الثاني فقضى بحبس فضل شاكر سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية بتهمة تمويله مجموعة الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية .