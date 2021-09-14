احتفل ” جيمس ميدلتون ” الشقيق الأصغر لدوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” بزفافه يوم السبت الماضي على خطيبته الفرنسية ” أليزي ثيفينيت ” .

وكشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن سفر كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام لحضور حفل زفاف شقيقها الذي أقيم في قرية بورم ليس ميموزا .

وشارك جيمس ميدلتون صورة تجمعه بزوجته من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام كتب في تعليقه عليها : ” تزوجت حب حياتي وكنت محاطاً بأفراد أسرتي وأصدقائي ” .

وتابع : ” وبالطبع مجموعة من الكلاب في قرية بورم لي ميموساس الجميلة .. الكلمات لا تستطيع أن تصف مدى سعادتي ” .

يذكر أن جيمس وأليزي كانا قد التقيا في عام 2018 وأعلنا خطبتهما عام 2019 .. وكانا يعتزمان الزواج في شهر مايو من العام الماضي ولكنهما اضطرا لتأجيل حفل الزفاف مرتين بسبب جائحة كورونا .