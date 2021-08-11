خرج ” توماس ماركل جونيور ” الأخ غير الشقيق ل ” ميغان ماركل ” بتصريحات له في مقابلة مع برنامج ” سليبرتي بيغ براذر ” حيث شن من خلالها هجوما عليها ووجه رسالة تحذيرية إلى زوجها الأمير هاري .

وظهر شقيق ميغان ماركل في البرومو الدعائي للبرنامج وهو يصف شقيقته بالسطحية وأنها دمرت حياة زوجا مشيرا إلى أنه لا توجد أية علاقة تربطه بها وأنها لم تدعه إلى حضور حفل زفافها .

فقال : ” أنا الأخ الأكبر لميغان ماركل وقلت سابقا للأمير هاري أظن أن هذه المرأة ستخرب حياتك وتدمرها .. إنها امرأة فارغة جدا ” .

وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس في تقريرها عن البرنامج والذي لم تتم إذاعته كاملا بعد إلى أن علاقة توماس بـميغان ماركل مقطوعة منذ سنوات طويلة وكان اللقاء الأخير بينهما في عام 2011 .