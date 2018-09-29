شيخ شيعي يسأل: “أي رجل لديه شرف وكرامة ويضع صورة ابنته وزوجته على مواقع التواصل؟!”

نشر رجل الدين اللبناني الشيخ سامي خضرا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” مقطف فيديو له خلال إلقائه خطبة اجتماعية.

وقال الشيخ خضرا: “لماذا نضع صورة فتياتنا؟ منذ متى يضع رجل لديه كرامة وشرف صورةَ ابنتِه ‘الصبية’ ويمكن لأيٍّ كان سحبها؟ اسألوا الأخوات لا تسألوني أنا. من تريد وضع صورة لها تختار أجمل صورها لن تختار صورة بشعة. تلتقط حوالي 20 أو 30 صورة وتختار الأجمل من بينها لنشرها. وفي الآخر يأتي شخص يأخذ الصورة ويبتزّها بها، معنويًّا ومادّيًّا ويهدّدها. لذلك تطلب قوى الأمن لبنانية وعالمية عدم نشر هذه الصور لأنها تلبّكهم.”

وتابع قائلاً: “هل تعلمون أنّ لبنان شهد منذ أشهر حتى اليوم حالات انتحار عدّة جرى التعتيم عليها، وسببها أن صور وسائل التواصل تم نشرها فاحتارت صاحبة الصورة ماذا تفعل، وأقدمت على الإنتحار؟”

وأضاف: “أنا قلت للناس لا تضعوا صورة، ضعوا آية قرآنية أو حديث شريف أو منظر شجرة فقالوا: سامي خضرا يقول: ‘انزعي صورتك وضهي صورة شجرة’. هذا تخلّف!”.