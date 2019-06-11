صبا مبارك تتحدى آسر ياسين وإنجي المقدم في تحدي ال ” 2000 خطوة مع اللاجئين “

أعلنت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن مشاركتها في تحدي ” خطوة مع اللاجئين ” وإنها تتحدى كلا من آسر ياسين وإنجي المقدم .

ونشرت صبا على حسابها على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية ملابس رياضية .. وعلقت على الفيديو قائلة : ” صباح الخير ، أنا خلصت 2000 خطوة في تحدي خطوة مع اللاجئين وبتحدى أصحابي إنجي المقدم وآسر ياسين والفانز ” .

ودعت صبا في الفيديو متابعيها إلى المشاركة في التحدي وتسجيل فيديو وأن أكثر الفيديوهات مشاهدة سوف تنشرها استوري على إنستجرام .

وتحدي خطوة مع اللاجئين هو تحدي ظهر تضامنا مع اللاجئين الذين يقطعون مسافات كبيرة سيرا على الأقدام في اللجوء لبلدان أخرى .

ويقوم التحدي على قطع مسافة 2000 خطوة مشي .