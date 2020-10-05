تعرض ” فوزي المهدي ” وزير الصحة التونسي إلى موقف محرج أثناء عقده لندوة صحفية اليوم الإثنين لتقديم آخر المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا في تونس .

وذلك بسبب عدم ارتدائه لكمامة طبية على الرغم من الانتشار الواسع للفيروس في البلاد وخطورته وهو الأمر الذي دفع إحدى الصحفيات بالندوة إلى سؤاله عن الرسالة التي يريد إيصالها للشعب التونسي من خلال عدم ارتدائه للكمامة .

وارتبك فوزي المهدي من سؤال الصحفية وقام بإخراج الكمامة وارتدائها وقال : ” لا أريد توجيه أي رسالة .. بل نزعت الكمامة ليكون صوتي أكثر وضوحا ” .

يذكر أن تونس شهدت مؤخرا انتشارا واسعا لفيروس كورونا بشكل غير مسبوق ما جعلها تتخذ إجراءات صارمة لمواجهته وضرورة الالتزام بها .

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