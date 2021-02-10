في حادثة غريبة، قادت الصدفة زوجة سعودية لاكتشاف قيام زوجها بالزواج عليها في السر دون علمها، وذلك بعد أن حضرت حفلة عشاء لإحدى صديقاتها بجدة.

وأقدمت الزوجة بعد كشف الزواج على تقديم قضية ”فسخ نكاح“ بعد مواجهة زوجها وطلبه منها الرضا بما حدث، لأنه يريد التمسك بها.

وفي التفاصيل كانت الزوجة قد تعرفت خلال حفل العشاء على امرأة، وبعد الحديث معها ”وجدت أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثا“.

وأشارت إلى أن ذلك ”دفعها لاطلاعها على صور الزواج الذي كان منذ 5 أشهر، ما أصاب الزوجة بنوبة ذعر وصدمة، وذلك حينما شاهدت أن زوجها هو العريس“.