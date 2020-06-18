توفي صباح اليوم الخميس الإعلامي المصري والمذيع بقناة العاصمة ” محمد الدالي ” بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة توجه على إثرها إلى أحد المستشفيات ولكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى .

وأعلنت خبر وفاته إبنة عمه ” إبتسام الدالي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتبت : ” حبيب قلبي أخويا وإبن عمي الإعلامي محمد الدالي في ذمة الله ” .

كما حرص عدد من أصدقاء الإعلامي الراحل وزملائه على تقديم العزاء ونعيه عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

فنشر الإعلامي ” إيهاب نافع ” صورة لمحمد الدالي وكتب في تعليقه عليها : ” وفاة د. محمد الدالي بأزمة قلبية فجر اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ” .

وتابع : ” اللهم تغمده بواسع رحماتك واسكنه فسيح جناتك والهمنا وذويه صبرا .. اللهم إنا نشهدك على حسن خلقه وكريم أدبه وطيب معشره وصدق قوله ولطف معاملته .. نشهدك يا ربنا أنه كان من الأنقياء .. يا رب تقبله في الصالحين واغفر له وارحمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. الصديق الحبيب الدكتور محمد الدالي ” .

كما كتب المخرج ” محمد علي ” عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. لسه بقولكم إيه من يومين يبقى معاك إمبارح وتصحى الصبح تلاقيه مات ” .

وأضاف : ” المذيع الدكتور محمد الدالي توفي إثر أزمة قلبية .. أنا حزين بجد اللهم لا اعتراض ” .

يذكر أن المذيع الراحل كان له عدد من البرامج منها ” صباح العاصمة ” و” عيادة العاصمة ” و ” كلمة شعب ” الذي يسلط فيه الضوء على المشاكل الإجتماعية .