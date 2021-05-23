تصدر هاشتاغ “السعوديات الاجمل عربيا” على موقع تويتر في المملكة صباح اليوم وسط اشادة واسعة من عدد من النشطاء بجمال المرأة السعودية وتفوقها على قريناتها عربيا.

وجاءت بعض التعليقات على هذ ا الهاشتاغ على الشكل التالي:

#السعوديات_الاجمل_عربيا نعم وبقوه بس للاسف المدح للاجنبيات وهم اغلبهم سفور ولا يوصلون مواصيل بنات السعوديه عفه ورفه وجمال ومتكاتفات لبعضهم بالسوق لما اشتري اضمن المحاسبه منهم قمه الامانه عكس الرجال بكثيييرررر تمنيت اني من فريقهم بس قدر الله اصير رجال وراح اسعد زوجتي من قلبي pic.twitter.com/yJP0hyyRd0 — 𓄂⁷ Abdullah Sheikhs (@msix777) May 23, 2021

#السعوديات_الاجمل_عربيا

السعوديات لو نزعن الخمار الاسود لظهر جمال يبهر العالم ويسحر العينين

-قل للمليحة ذات الخمار الاسودي

-ماذا فعلتي بناسك متعبدي pic.twitter.com/iDrRIu3ple — عبد الرحمن الهاشمي ☤. (@Axiii515) May 23, 2021

إن بغيت الطيب فيهـا طيـب مـا مثلـه مثيـل

وإن بغيت الحسن ربي صاغها بـأروع جمـال ً



انها البنت السعودية وباقي الدول على عيني وراسي#السعوديات_الاجمل_عربيا pic.twitter.com/b0tG9AO7sW — ( 2030 KSA CHIRPER ) (@EHKOMOCOP2030) May 23, 2021

فيما اختلف رأي اخرون واشاد بعضهم بجمال المغربيات مؤكدين انهن يتفوقن عربيا.

يذكر انه وبعيدا عن الهاشتاغات، فقد احتل لبنان المرتبة الثامنة عالميا في دراسة اجراها موقع ucityguides، وهي الأولى عربيا في مختلف التصنيفات التي تتعلّق بجمال المرأة، ذلك أنّ اللبنانية تتميّز بطبيعتها وبساطتها مقارنة بدول العالم.