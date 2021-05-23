تصدر هاشتاغ “السعوديات الاجمل عربيا” على موقع تويتر في المملكة صباح اليوم وسط اشادة واسعة من عدد من النشطاء بجمال المرأة السعودية وتفوقها على قريناتها عربيا.
وجاءت بعض التعليقات على هذ ا الهاشتاغ على الشكل التالي:
فيما اختلف رأي اخرون واشاد بعضهم بجمال المغربيات مؤكدين انهن يتفوقن عربيا.
يذكر انه وبعيدا عن الهاشتاغات، فقد احتل لبنان المرتبة الثامنة عالميا في دراسة اجراها موقع ucityguides، وهي الأولى عربيا في مختلف التصنيفات التي تتعلّق بجمال المرأة، ذلك أنّ اللبنانية تتميّز بطبيعتها وبساطتها مقارنة بدول العالم.