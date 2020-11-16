نشرت النائبة في مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت من خلالها منظمة الصحة العالمية .
وتضمنت التغريدة خبرا عن شركة فايزر الأمريكية المُطورة لأحد اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد معلنة رفضها التطعيم بهذا اللقاح .
فكتبت صفاء الهاشم في تعليقها على الخبر قائلة : ” أُعلنها بكل صراحة ووضوح أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم .. أرفض تطعيم ظاهره إختياري وباطنه إجباري ” .
وتابعت : ” أرفض ما تفرضه علينا منظمة الكحة العالمية والترويع النفسي الحاصل .. اقتصاديات العالم تدمرت ، نفسيات الأهالي تعبت ، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم .. ببساطة أرفض هذا اللقاح ” .