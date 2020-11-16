نشرت النائبة في مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هاجمت من خلالها منظمة الصحة العالمية .

وتضمنت التغريدة خبرا عن شركة فايزر الأمريكية المُطورة لأحد اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد معلنة رفضها التطعيم بهذا اللقاح .

فكتبت صفاء الهاشم في تعليقها على الخبر قائلة : ” أُعلنها بكل صراحة ووضوح أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم .. أرفض تطعيم ظاهره إختياري وباطنه إجباري ” .

وتابعت : ” أرفض ما تفرضه علينا منظمة الكحة العالمية والترويع النفسي الحاصل .. اقتصاديات العالم تدمرت ، نفسيات الأهالي تعبت ، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم .. ببساطة أرفض هذا اللقاح ” .

أُعلنها بكل صراحة ووضوح:

أنا غير موافقة على لقاح كورونا المزعوم!!

أرفض تطعيم ظاهره "اختياري" وباطنه "إجباري"!!

أرفض ماتفرضه علينا "منظمة الكحة العالمية" والترويع النفسي الحاصل،

اقتصاديات العالم تدمرت، نفسيات الأهالي تعبت، الخوف من المجهول يقتل فى الصميم.

ببساطة أرفض هذا اللقاح. pic.twitter.com/AWE5kEBRKT — safa Alhashem (@safaalhashem) November 16, 2020