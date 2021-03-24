ردت المغنية والبلوجر المصرية الشابة نوران خليل، على ردود الفعل التي صاحبت انتشار صورتها مع لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح داخل معسكر المنتخب المصري.

وقالت نوران خليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها “لم تخترق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالتقاطها صورة مع محمد صلاح”، مضيفة أنها “أطلقت على الصورة لقب “صورة القرن”، لحبها الشديد للنجم المصري محمد صلاح، ووصفته بالشخص المتواضع والمحترم”.

وأضافت خليل:”أتدرب في صالة الجيمانزيوم التي قابلت فيها يوما محمد صلاح بالصدفة، وفوجئت به أمامي فطلبت منه التقاط صورة تذكارية ولم يمنعها أحد وقتها”، مؤكدة أن الكثيرين التقطوا صورا تذكارية مع محمد صلاح ولم يرفض أحد التقاط الصور معه”.



وكانت صورة محمد صلاح مع المطربة نوران خليل، من داخل الصالة الرياضية الخاصة في فندق إقامة المنتخب، أحدثت جدلا كبيرا، بعدما علق العديد من المتابعين عن طبيعة الإجراءات الوقائية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أصدر بيانا أكد منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، مشددا على أن المعسكر مغلق.

وأوضح اتحاد الكرة: إنه “قرر منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم”.

ودرست نوران الغناء وليس مجرد هواية، حيث إنها درست في دار الأوبرا، بالإضافة إلى غنائها بعدد من اللغات المختلفة ومنها الفرنسي واللاتيني والإيطالى والإسباني.

كما أنها بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقرب عدد المتابعين لها على إنستغرام لـ15 ألفا.

وتمتلك موهبة الرقص، حيث تتقن الرقص بأشكال مختلفة وكذلك العزف على الآلات الموسيقية.