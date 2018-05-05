صورة تكشف كيف احتفل مبارك بعيده التسعين

في عيد ميلاده التسعين، أطل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على المصريين بصورة عائلية التقطت له خلال احتفال الأسرة بعيده الذي يوافق 4 مايو/أيار.

وظهر مبارك في الصورة بصحة جيدة، وفي كامل أناقته، كما ظهر بجواره ابنه الأكبر علاء، وحفيده عمر علاء مبارك.

وأثارت الصورة إعجاب المصريين، حيث كتبوا تعليقات كثيرة تبارك المناسبة. ويقيم مبارك حاليا مع أسرته بمنطقة مصر الجديدة بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.

مبارك من مواليد 4 مايو في العام 1928، وتولي رئاسة مصر مدة 30 عاما قبل أن يتنحى عن الحكم عقب ثورة يناير 2011.