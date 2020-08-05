شغل الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت امس مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت صور وفيديوهات الانفجار والدمار الهائل الذي اصاب المدينة بالاضافة الى صور ترصد لحظات انسانية ومواقف بطولية.

ومن هذه الصور، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لممرضة من مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية، انقذت 3 من حديثي الولادة لتهريبهم خارج المستشفى.

ونشر المصور بلال الجاويش الصورة قائلاً: “16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. لم أر كالذي رأيته اليوم في منطقة الاشرفية, وخصوصا امام مستشفى الروم ولفتني هذه “البطلة” داخل المستشفى وكانت تسارع للاتصال رغم توقف الاتصالات وهي ممسكة بثلاثة اطفال حديثي الولادة ويحيطها عشرات الجثث والجرحى”.

وقد اثارت الصورة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل حيث اعاد نشرها الاعلامي الكويتي حمد قلم وعلق كاتبا: “صورة العام بلا منازع. ممرضة في مستشفى #الروم في #بيروت تحضن ٣ مواليد بعد انفجار داخل المستشفى وانقطاع الكهرباء! اللي عنده أي معلومات عنها يزودني فيها تستحق التكريم والله”.