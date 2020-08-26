انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين تشير إلى عرض منزل الشاعر السوري الراحل ” نزار قباني ” للبيع .
حيث احتوت الصورة على يافطة كشف عنها أحد المكاتب العقارية في العاصمة السورية دمشق وجاء فيها : ” بيت الشاعر نزار قباني للبيع ” .
ويقع المنزل في حي مئذنة الشحم بوسط مدينة دمشق القديمة وهو على مقربة من سوق البزورية الشهير ومنطقة باب صغير .
وأثار هذا الأمر حالة من الغضب بين المتابعين معربين عن استيائهم واعتراضهم على بيع منزل نزار قباني واصفين إياه بإنه يشبه المتحف المصغر الذي صنعه الراحل .
وتحدث البعض عن أن عملية البيع لن تتم وأن هذا المنزل هو ملك لورثته وتحتفظ وزارة الثقافة السورية بالإشراف عليه .
وحتى الآن لم يخرج بيان حول هذا الأمر سواء من جانب الجهات المسئولة أو وزارة الثقافة السورية .
بكم يبيعوه ؟؟ وهل فيه خدمات ثانية ؟؟ ممكن اشتريه بالأقساط إذا يقسموها على الف سنة ….
بالحقيقة يستحق نزار قباني عنده قصيدة جميلة في الامام الحسين عليه السلام
هذا المنزل ببناءه القديم تتوسطه نافورة صغيرة (الخصة بالمغربي) تشبه البيوت القديمة لمراكش و الرباط و سلا و فاس و مكناس و يطلق عليها اسم الرياض (رياضات) ، الكثير من مالكي الرياضات المراكشية باعوها للمستثمرين الفرنسيين الذين اتخذوها دورا للضيافة، حافظوا على ذلك الستايل الأندلسي و لم يغيروه، و يتم تأجيرها للسياح الاجانب الذين لا يفضلون المبيت في الفنادق، فالعيش في رياض أندلسي بنافورة تتوسط المنزل و حديقة صغيرة
احسن الف مرة من الهيلتون و الشيراتون و الموفنبيك !
الاجانب يفضلون الرياض المراكشي (و يسمى كذلك دار ضيافة) لأنه يذكرهم بقصص ألف ليلة وليلة حسب تعبيرهم !
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