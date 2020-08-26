انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين تشير إلى عرض منزل الشاعر السوري الراحل ” نزار قباني ” للبيع .

حيث احتوت الصورة على يافطة كشف عنها أحد المكاتب العقارية في العاصمة السورية دمشق وجاء فيها : ” بيت الشاعر نزار قباني للبيع ” .

ويقع المنزل في حي مئذنة الشحم بوسط مدينة دمشق القديمة وهو على مقربة من سوق البزورية الشهير ومنطقة باب صغير .

وأثار هذا الأمر حالة من الغضب بين المتابعين معربين عن استيائهم واعتراضهم على بيع منزل نزار قباني واصفين إياه بإنه يشبه المتحف المصغر الذي صنعه الراحل .

وتحدث البعض عن أن عملية البيع لن تتم وأن هذا المنزل هو ملك لورثته وتحتفظ وزارة الثقافة السورية بالإشراف عليه .

وحتى الآن لم يخرج بيان حول هذا الأمر سواء من جانب الجهات المسئولة أو وزارة الثقافة السورية .

لو كان نزار حياً ل لعنكم الى يوم يبعثون..

هل وصل الفساد في وطني الى حد ان يُباع منزل شاعر الحب والوطن "نزار قباني"..#ابجديه pic.twitter.com/ySKvF33qT1 — ابجديه (@thevoiceofwords) August 23, 2020

هذي دمشق وهذي الكأس والراح

إني أحب وبعض الحب ذباح

هذي دمشق التي كنت تخاطبها وتتغنى بجمالها تعرض منزلك للبيع يا نزار

كنت اعتقدت أن دموعي جفت

ولكن كل يوم يقطعوا قطعة من جسدي ويعرضوها للبيع#سوريا#دمشق#نزار_قباني pic.twitter.com/3QokmXJa8p — Cynthia (@CynthiaYMSyria) August 23, 2020