أطلق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، سلسلة من التغريدات تفاعلا مع الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وخلف مئات الاصابات ودمارا هائلا في المدينة.

وألقى خلفان بسبب الازمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان وصولا حتى الانفجار الاخير على حزب الله وامينه العام حسن نصرالله حيث قال في تغريدة: “حسن دمار لبنان كارثة على لبنان” وتابع “ماذا تتوقع لبلد فيه مثل حسن نصر الله.”.

ماذا تتوقع لبلد فيه مثل حسن نصر الله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وقال ضاحي خلفان في تغريدة اخرى: “عندما يعجز شعب عن مقاومة حزب عميل لدولة اخرى..تكون هذه النتيجة” واضاف “شعب لبنان لا يعزى في هذا الانفجاز..يعزى في ما ابتلي به من حزب الله الخائن.”

هذه هي اول مصيبة ..شعب لبنان منذ تأسيس حزب الله وهو في عزاء دائم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

شعب لبنان لا يعزى في هذا الانفجاز..يعزى في ما ابتلي به من حزب الله الخائن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

يذكر ان انفجارا هائلا ضرب مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء واصاب دمارا هائلا في مختلف ارجاء العاصمة اللبنانية وما تزال اسبابه غير معروفة بشكل مؤكد حتى هذه اللحظة.