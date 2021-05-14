أثار الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر تعليقا على ما يشهده قطاع غزة من اعتداء اسرائيلي.

فقد كتب ضاحي خلفان تغريدة تساءل فيه عن الجدوى من اطلاق كل هذه الصواريخ على اسرائيل قائلا “3000صاروخ من حماس على اسرائيل…والنتيجة !”.

وقد اثارت تغريدة خلفان حالة من الجدل من اتهم حماس بالتسبب في تدمير قطاع غزة وقتل اهلها وبين اخرين ادانوا الاعتداء الاسرائيلي مؤكدين على حلق الفلسطينيين في الدفاع عن ارضهم ومقدساتهم.

ولهذا محاسبة قادة #حماس على هذا التخبط واجبة من الشعب الفلسطيني. — راشد الزهراني (@RARZ3) May 14, 2021

المطارات موقفه بسبب كورونا هههه ولا اسرائيل مات ، النتيجه دمار غزة ، وخالد مشعل في كلوب هاوس يشحت يريد تبرعات هههه — القلب يشكي بعدكم ♡ (@mansour007k) May 14, 2021

كما أكد ضاحي خلفان ان حماس مخترقة اسرائيليا حيث قال “تنظيم حماس الاخواني مخترق من قبل الاسرائيليين…هناك في التنظيم من يؤمن به..وهو على نواياه ..مسكين…ولكن من القادة فيه من يعمل لصالح اسرائيل ومجند لديها..ولذلك حماس صناعة اسرائيلية بإتقان”.

تنظيم حماس الاخواني مخترق من قبل الاسرائيليين…هناك في التنظيم من يؤمن به..وهو على نواياه ..مسكين…ولكن من القادة فيه من يعمل لصالح اسرائيل ومجند لديها..ولذلك حماس صناعة اسرائيلية بإتقان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

ثم عاد ووصف قادة حماس بأنهم اتباع لايران حيث قال “امة تلد مثل هنية وخالد مشعل وعبدالملك الحوثي وحسن نصرالله..جماعة عبيد لخامئني..تعتقدون تنتصر ؟”.

امة تلد مثل هنية وخالد مشعل وعبدالملك الحوثي وحسن نصرالله..جماعة عبيد لخامئني..تعتقدون تنتصر ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

ثم ختم كلامه بالتأكيد على وقوفه مع الفلسطينيين الصامدين حيث قال “هناك فرق بين الفلسطينيين الذين صمدوا في فلسطين … وبين خالد مشعل الذي هرب الى سوريا…نحن مع الفلسطيني الذي ظل صامدا.”.

هناك فرق بين الفلسطينيين الذين صمدوا في فلسطين … وبين خالد مشعل الذي هرب الى سوريا…نحن مع الفلسطيني الذي ظل صامدا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021