لقى شاب مصري يدعى ” أمجد الرفاعي ” يبلغ من العمر 17 عاما من محافظة المحلة الكبرى مصرعه في حادث مأساوي بعد سقوطه تحت عجلات قطار المنصورة-المحلة على يد لص حاول سرقته .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تواجد الضحية مع شقيقه التوأم ” أكرم ” في القطار بعد قضائهما لأجازة في المنصورة .. وأثناء وقوفه على باب القطار حاول لص مجهول الهوية سرقة هاتفه المحمول بالإكراه .

ومن جانبه اعترض أمجد محاولة اللص لسرقة هاتفه وامتنع عن تسليمه له ليقوم المتهم بدفعه من القطار حيث سقط تحت عجلاته في مشهد مرعب بعد تعرض الضحية لبتر في قدميه وإحدى ذراعيه .

وعلى الفور تم نقل الشاب من مكان الحادث إلى مستشفى سمنود المركزي حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة .. وتم تحرير محضر بالواقعة مع مطالبات أسرة المجني عليه بسرعة إلقاء القبض على المتهم .

وشيع جثمان الشاب أمجد الرفاعي في جنازة مهيبة إلى مثواه بمقاير الأسرة في مدينته المحلة بعد أن صرحت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه لأسرته .