طالبة جامعية تثير الذعر بين زميلاتها بعد إحضارها ثعباناً في المدينة

أثارت طالبة بجامعة طيبة في المدينة المنورة الذعر بين زميلاتها، بعد جلبها ثعباناً داخل أحد المعامل بالجامعة أول أمس (الأحد)، فيما أكدت الجامعة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت جامعة طيبة في بيان لها، أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة تلقت بلاغاً من قبل شطر الطالبات، عن وجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي ليتم متابعة الأمر بعدما تم إخلاء الطالبات من خلال أستاذة المقرر.

وأضافت الجامعة أنه تبين أن إحدى الطالبات جلبت ثعبان حقول من نوع “أبو سيور” غير السام ومنزوع الأنياب ومستورد من خارج المملكة اشترته من أحد المتاجر بالمدينة، من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، وتسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون حدوث أي إصـابات.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة عملت على زيارة المتجر للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، وأنها حريصة على سلامة الطلاب والطالبات بما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

وأكدت الجامعة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل أو الوسائل الإعلامية، دون التواصل مع الجامعة والتأكد من صحة المعلومات.