كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن تحذيرات عالم وأخصائي تغذية أمريكي يدعى ” مايكل جريجر ” من فيروسا جديدا قادما من مزارع الدواجن .

والذي يمكن أن يكون أخطر بكثير من فيروس كورونا المستجد حيث باستطاعته أن يقتل نصف سكان العالم .

وقال مايكل جريجر في كتابه الجديد ” كيف تنجو من جائحة ” : ” طالما هناك دواجن ستكون هناك أوبئة .. في النهاية قد نكون نحن أو هي ” .

كما يرى بأن الارتباط الوثيق بالحيوانات يجعل العالم عرضة لأسوأ أنواع الوباء .. ولذلك يدعو جريجر إلى إتباع النظام الغذائي النباتي .