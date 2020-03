طبيب أمريكي يكشف فشل الولايات المتحدة في التعامل مع أزمة كورونا

نشر طبيب أمريكي عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له وجه من خلالها رسالة استغاثة يكشف بها مدى تفاقم انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية ميتشجان الأمريكية وضعف العناية الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تفشي الفيروس .

فكتب في تغريدته قائلا : ” لا أعلم من سيرى هذا .. لقد عملت 12 ساعة في غرفة الطوارئ اليوم وقد قمنا بوضع الأنابيب ل 5 مرضى توفي 4 منهم .. وتم العثور على ممرضات مختبئات ويصرخن في غرف التخزين .. أنا حرفيا في منطقة حرب وبدأت المعركة للتو .. الخط الأمامي يفشل أنتم يا رفاق وحدكم الآن ” .

الأمر الذي دفع نائبة الكونجرس عن ديترويت ميتشجان ” رشيدة طليب ” بالتعبير عن صدمتها مؤكدة أن الولايات المتحدة في حرب فشل فيها الخط الأمامي لكثرة المصابين بالفيروس .



فكتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” قائلة : ” هذا صدمني .. يخبرنا العاملون في مجال الرعاية الصحية لدينا عما يحتاجون إليه وما يحدث للأشخاص الذين يصابون بالفيروس وأن استجابتنا ليست كما ينبغي .. كل واحد من زملائي يحتاج إلى قراءة هذا نحن نحتاج لأن نقوم بالمزيد ” .

يذكر أن آخر إحصائية سجلتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إصابة 68500 أمريكي بفيروس كورونا المستجد وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1031 .

This shook me. Our health care workers are telling us what they need, what is happening to people getting sick, and that our response isn't going far enough.

Every single one of my colleagues needs to read this. We need to do more. https://t.co/NjoTgID3wM

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) March 26, 2020