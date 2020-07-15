أثارت واقعة طرد معلمة تونسية من قاعة امتحان البكالوريا أثناء المراقبة بسبب وضعها ل ” أحمر الشفاه ” الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .

ووجهت انتقادات واسعة لإدارة المعهد التي قامت بطردها وأن هذا القرار مخالفا للقانون الذي يضمن حرية اللباس .

وكتبت المدرسة التي تم طردها وتدعى ” مريم بو زيد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تروي من خلاله ما حدث معها .

فقالت : ” إثر نوبة غضبي الصباحية وتهديداتي للإدارة كُشف لي الحجاب عن حقيقة ما حصل .. واقعيا صُدم المدرس حين لاحظ أن المدرسة التي معه ترتدي هنداما غير لائق وتضع أحمر شفاه بلون غير محتشم فطلب من إدارتنا الفاضلة تغيير الأستاذة المراقبة .. ولضمان مرور اليوم بسلام تم له مراده ” .

وتابعت : ” لكني لم أستوعب حقيقة .. هل هذا الكائن أستاذ حقا .. هل الشيء الذي التقيته هذا الصباح تنطبق عليه مواصفات الأستاذ أو صفات الإنسان أساسا .. وهل إدارتنا الحكيمة اختارت أهون الشرّين أم أنها تصرفت معي بذات المرجعية المتخلفة لذاك الأستاذ ” .

وأضافت مريم بو زيد : ” لكن هل نحن حقا نعيش في مجتمعات متخلفة لهذه الدرجة .. كيف يمكننا العيش في هذا الانحطاط أساسا ” .