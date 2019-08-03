طفلة تقتل نفسها على طريقة مسلسل هندي

شهدت منطقة الحوامدية في محافظة الجيزة بمصر تلقي أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما داخل مسكنها .

حيث أقدمت الطفلة على الانتحار خنقت بغطاء وسادة بسبب محاولتها تقليد أحد المشاهد المعروضة بمسلسل هندي يذاع على إحدى القنوات الفضائية .

وفور تلقي أجهزة الأمن البلاغ انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أنها تخلصت من حياتها شنقا .

وكشفت التحقيقات أن الطفلة قلدت بطلة مسلسل هندي ما أسفر عن اختناقها بـ ” غطاء وسادة ” حتى فارقت الحياة .

وأنه أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

وفي وقت سابق كان قد أصدر النائب العام المصري المستشار” نبيل صادق ” قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أفلاما وألعابا إلكترونية خطيرة تستهدف صغار السن .

وجاء ذلك على إثر وجود أكثر من حالة انتحار شهدتها مصر مؤخرا تنوعت أسبابها بين تقليد الأفلام المرعبة والألعاب القاتلة التي تدفع الأطفال إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق .