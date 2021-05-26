في جريمة بشعة شهدتها منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أقدمت طفلة مصرية تبلغ من العمر 13 عاما على قتل والدها البالغ من العمر 36 عاما حرقا وذلك بسبب تعديه جنسيا وجسديا عليها .

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بمنطقة صفط اللبن يفيد بالعثور على جثمان رجل داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه .

وأضافوا بأنه أثناء نشوب الحريق شوهدت إبنته وهي تنصرف من المنزل حاملة حقيبة تحتوي على ملابسها .

وتم ضبط الإبنة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة وكشفت في اعترافاتها أن سبب قيامها بذلك هو أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيا عدة مرات ونظرا لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه .

حيث قامت الطفلة بسكب الجاز على والدها وهو مستغرقا في النوم داخل غرفته وأشعلت فيه النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة .

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة عرض الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقا على مصلحة الطب الشرعي اليوم الأربعاء لبيان تعديه جنسيًا عليها وبيان إذا كانت عذراء من عدمه وإعداد تقرير حول إصابتها .