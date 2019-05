طفلة تقدم 5 دولارات “رشوة” لرئيسة وزراء نيوزيلندا لهذا السبب.. ما هو موقف الأخيرة!

تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلبا منها تضمن “رشوة”.

وذكرت صحيفة “نيوزيلندا هيرالد”، الأوسع انتشارا في البلاد، أن الطالبة التي عرفت فقط باسم “فيكتوريا” تبدي اهتماما شخصيا بالغا بـ”التنين”، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث عن المخلوق الأسطوري.

