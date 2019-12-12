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طفلة سعودية تسخر من بعض الفتيات السعوديات وتتصدر تويتر

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انطلق هاشتاج ” نوف تفصل على البنات ” والذي تصدر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” في المملكة العربية السعودية بعد ساعات قليلة من إنتشاره .

والذي يظهر فيه مقطع فيديو لطفلة سعودية تنتقد طريقة بعض الفتيات السعوديات في اللباس ووضع الماكياج والمساحيق عند خروجهم من منازلهم .

حيث ظهرت الطفلة وهي ترتدي العباءة وتضع بعض مساحيق التجميل على وجهها وخاصة منطقة العين وتوجه سؤالها للفتيات قائلة : ” ليش تسوين متل ما أنا ما سويته وإنتي طالعة وتفتنين الناس بعيونك ” .

ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من قبل المغردين السعوديين .. فمنهم من اعتبر أن الطفلة نوف تتكلم كلام أكبر من سنها ومنهم من اعتبر كلامها ملقن من أحد كبار عائلتها .

 

 

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