قامت طفلة مصرية تدعى ” هند النجار ” تبلغ من العمر 9 سنوات بالتبرع بمبلغ 100 جنيه مصري وهي كل ما تملكه وتدخره لصالح بيروت وضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي شهدته العاصمة اللبنانية منذ عدة أيام .

وكتبت هند رسالة تأثر بها الجميع على العملة الورقية جاء فيها : ” من هند إلى بيروت .. كنت عايزة اشتري حاجات كتير بس إنتوا أهم ” .

كما نشرت ” شيماء النجار ” الشقيقة الكبرى لهند منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تروي من خلاله عن تفكيرهم بجمع التبرعات لضحايا الانفجار .

فكتبت في منشورها قائلة : ” كنت بجمع من البيت تبرعات لبيروت فهند أختى ( 9 سنين ) قالتلي هدفعلك 5 ج وبعدين بالمحايلة وصلناهم لـ20 .. وبعدين النهاردة عشان عارفة إنى هروح بكرة ادفعهم في فورى وأنا رايحة الامتحان لقيتها داخلة عليا وأنا بذاكر وبتمدلي 100 جنيه ” .

وتابعت : ” وبتقولي بأسف مش عارفة على 100 جنيه ولا على بيروت كان نفسي أشتري مقوي أظافر بس الناس والأطفال اللي في بيروت أولى .. وصممت تكتب لهم ” من هند إلى بيروت كنت عايزة اشترى حجات كتير بس أنتم أهم ” .. وحطتلهم إيموشنات وكانت عايزة تلون وكده وتاخد فرصتها على 100 ج بس المساحة مكفتش ” .

وأضافت شيماء : ” فبحضنها بعد ما كتبت وبقولها أنا فرحانة إن دى أول مشاركة .. فأصدرت ” جعورة ” خرمت طبلة وداني : ” ليه هو في مشاركات تانية .. هدعيلهم ميموتوش تانى عشان الفلوس اللي معايا يدوب تكفي الشيبسي والشيكولاتة ” .. هند طلعت إنسانة وحقيقي مبسوطة بيها ونفسي لما تكبر تفتكر الذكرى الطيبة دي ” .