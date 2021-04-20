تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها حيث اتهمها زوجها بإهمالها لوالدته والاهتمام بوالدتها وأهلها .

وفي رواية العريس التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وفقا لصحيفة البيان الإماراتية عن ما حدث بأن زوجته قامت بطهي المنسف لأهلها فيما طلبت وجبة شاورما لأمه .

وهو الأمر الذي أزعجه وأغضبه للغاية واعتبر تصرف زوجته إهانة لوالدته فقام بتطليقها ولم يمض على زواجه منها يومان .

ولاقت الواقعة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين انتقد وهاجم الكثير منهم الزوج بسبب تصرفه وتفكيره وأنه كسر بخاطر عروسه من أجل إثبات رجولته .