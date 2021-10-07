تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن إقدام عريس أردني على تطليق عروسه بعد دقائق من عقد قرآنهما .

حيث أشار الخبر إلى أنه في نفس جلسة كتب الكتاب وبحضور نفس المأذون الشرعي قام العريس بتطليق عروسه لرفضها ارتداء الكمامة بحجة أنها لا تريد أن تفسد أحمر الشفاه .

وتتضمن تفاصيل الواقعة أن العريس قد طلب من عروسه همسا وضع الكمامة بعد أن لفته إلى ذلك موظف المحكمة الشرعية لأكثر من مرة من أجل الالتزام بوضع الكمامة والاجراءات الاحترازية .

وفي كل مرة لم تكن العروس تستجيب لطلب عريسها لأن وضعها للكمامة سيفسد أحمر الشفاه الذي وضعته مما دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلا : ” أنتي مبتسمعيش ؟ ” .

وهو ما استفز العروس وشقيقها وأدى إلى وقوع مشادة كلامية بينهم انتهت بالطلاق .. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه .