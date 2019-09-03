طلب منها تصويرها خلال ممارسة علاقة مع آخرين.. شاب يستخدم حيلة ماكرة لابتزاز فتاة خليجية بالإمارات

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة بدولة الإمارات ، بمعاقبة شاب خليجي بالسجن سنة عن تهمة تهديد فتاة خليجية، وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها.

وقضت المحكمة بسجنه ستة أشهر وتغريمه 150 ألف درهم، عن تهمة تحريض المجني عليها بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما قضت بسجنه شهراً عن تهمة دخول من دون تصريح الحساب الإلكتروني للمجني عليها ونسخ صورها الشخصية، وبالبراءة عن بقية التهم المنسوبة إليه ومصادرة هاتفه المحمول.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم أنشأ حسابات على برنامج «سناب شاب»، تحت أسماء متعددة، وانتحل صفة فتاة لاستدراج ضحاياه، وأرسل عبر حسابه على «سناب شات» طلب إضافة للمجني عليها، باعتباره فتاة، قبل أن تكتشف المجني عليها أنها تتواصل مع شاب.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم نسخ صورها الشخصية وهددها بإرسالها لأسرتها لفضحها، الأمر الذي أصابها بالخوف، وجعلها تستجيب لرغابته وترسل له فيديو شخصياً حتى يتوقف عن تهديدها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو، وهي تقيم علاقات مع آخرين، مقابل أجر مالي، إلا أنها رفضت طلبه، وقدمت بلاغاً لدى الجهات المختصة، حيث تم إجراء البحث والتحري عن صاحب الحساب الإلكتروني، فتبين أنه شاب خليجي يقيم في إحدى مناطق الدولة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وضبطه ومصادرة الهواتف المضبوطة في ارتكاب الجريمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه ومنها إلى محكمة الجنايات