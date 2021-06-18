أعلنت “ماكينزي سكوت” إحدى أغنى السيدات في العالم والزوجة السابقة لـ”جيف بيزوس” – عن قيامها بتبرع ضخم بلغ أكثر من ملياري دولار موجه للأعمال الخيرية.

وستذهب التبرعات لـ268 جهة، بينها جمعيات فنية وجماعات مناهضة للعنصرية.

وتعهدت سكوت التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها، والتي قدرتها مجلة “​فوربس​” بنحو 60 مليار دولار، والعائدة خصوصا إلى طلاقها من بيزوس.

يذكر أن بعد طلاقها من بيزوس،تزوجت سكوت في آذار/مارس الماضي من أستاذ العلوم دان جيويت.

وكتبت ماكنزي سكوت مقال نشرته على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، “أنا ودان ومجموعة من الباحثين والإداريين والمستشارين نحاول التبرع بثروة وفرتها أنظمة ينبغي تعديلها”.