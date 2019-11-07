طليقة ملك ماليزيا تكشف للمرة الأولى عن وجه إبنهما

انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا لإبن ملكة جمال روسيا ” أوكسانا فوفودينا ” وطليقها ملك ماليزيا السابق ” محمد الخامس ” والتي كشفت عنه للمرة الأولى منذ ولادته من 5 أشهر .

وقالت فوفودينا إنها فخورة بابنها ” إسماعيل ليون ” وعلقت على الصور التي نشرتها له قائلة : ” هذا هو أميرنا ” .

وكانت قد خرجت أوكسانا فوفوينا بتصريحات إلى صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن إبنها وانتقدت زوجها السابق بعدما أنكر أبوته للطفل .

فقالت : ” إنه يشبه والده تماما ولديه هذا المظهر الآسيوي .. إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته ووسيم مثل والده وهو ثرثار جدا وأنا أحبه كثيرا .. أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي حاليا .. وأنا آسفة حقا أن والد ليون أخطأ بدءا من اليوم الذي ولد فيه بدلا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه “.

وأضافت أن الملك أخبرها عندما خططت للحمل أن الأطفال هم إرثهم متسائلة : ” ولكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته ؟ ” .