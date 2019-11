طليقة ملك ماليزيا تكشف للمرة الأولى عن وجه إبنهما

View this post on Instagram

كشفت ملكة الجمال الروسية، #أوكسانا_فوفودينا، عن وجه ابنها من ملك ماليزيا السابق، #محمد_الخامس السابق للمرة الأولى، بعدما أنكر الأخير أبوته للطفل. وقالت فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، وهي تتباهى بفخر بابنها أمام العالم للمرة الأولى: "هذا هو أميرنا". ويحمل إسماعيل ليون، البالغ من العمر 5 أشهر، تشابهًا صارخًا مع السلطان محمد الخامس، الذي تؤكد أنه والده الملكي. وأضافت في مقابلة حصرية مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنه يشبه والده تمامًا ولديه هذا المظهر الآسيوي". وانتقدت أوكسانا زوجها السابق قائلة: "أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وأنا آسفة حقًا في أن والد (ليون) أخطأ بدءًا من اليوم الذي ولد فيه، بدلًا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه". وأضافت أن الملك أخبرها عندما خططت للحمل أن الأطفال هم "إرثهم"، متسائلة:"ولكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟. وأوضحت وهي تحمل الطفل على ركبتها: "أريد أن أعرض عليك (إسماعيل ليون)، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته، ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدًا وأنا أحبه كثيرًا".