تخوض لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، اليوم الجمعة، مواجهة مع لاعبة إسرائيلية في دور الـ32 لوزن +78 كلغ في أولمبياد طوكيو، في حدث يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستقطب مواجهة القحطاني (21 عاما) مع راز هيرشكو اهتمام السعوديين الذين ينقسمون بين مؤيد ومعارض للمشاركة. لكن على الصعيد الرسمي، يبدو التشجيع للقحطاني واضحا، من دون أي ذكر لإسرائيل.

30 يوليو

5:48ص بتوقيت



تدخل لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' المواجهة أمام اللاعبة الإسرائيلية 'هيرشوكو راز' وذلك في الدور الاقصائي لمنافسة الجودو +78 سيدات لدورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020



كـل التـوفيـق تهــاني #كلنا_السعودية pic.twitter.com/ilhuehe5Hf — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 29, 2021

في هذا الاطار، تصدر هاشتاغ #كلنا_مع_تهاني_القحطاني ترند موقع تويتر في المملكة اليوم قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

وقد رأى البعض في تعليقات على مواقع التواصل أن المباراة تندرج في سياق حدث رياضي دولي ولا ينبغي خلطها بالقضايا السياسية، اعتبر آخرون أنها تندرج ضمن العداء العربي مع إسرائيل ويتعين على القحطاني الانسحاب.

تفكيرك سلبي جدا معليش اخوي. تجربتها ان فازت نصر و ان خسرت تتعلم من التجربة و تفرحنا انا شفنا احد يمثل وطنا بحد ذالك فخر. مافيه امال بتخيب الحمدلله — Sarah Alghamdi (@G1996Sarah) July 29, 2021

وغرد الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم على “تويتر”: “ستكون تهاني بطلة بأعيننا في كل الحالات. الرياضة ليست لها علاقة بالسياسة. السعودية وشعبها لا ينتميان للشعوب الطارئة على الأرض والتي تقتات على الضجيج والشعارات”.

بالتوفيق لبطلتنا #تهاني_القحطاني في مواجهتها مع اللاعبة الاسرائيلية في الجودو الجمعة القادم .

ستكون تهاني بطلة بأعيننا في كل الحالات .

الرياضة مالها علاقة بالسياسة .

السعودية و شعبها لا ينتمون للشعوب الطارئة على الأرض والتي تقتات على الضجيج والشعارات #كلنا_تهاني_القحطاني pic.twitter.com/EQAP6h6IEt — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) July 24, 2021

في المقابل، رأى الكاتب خالد الدخيل أن “الأفضل للاعبة الجودو السعودية الانسحاب من المباراة أمام ممثلة إسرائيل. السعودية لا تعترف بهذه الدولة، والشعب السعودي يعتبرها دولة احتلال مفروضة بمنطق القوة العارية. والانسحاب ليس في هذه الحالة من أمام اللاعبة الإسرائيلية كفرد أو كيهودية، وإنما رفضا لمشروعية الدولة التي تمثلها”.

الأفضل للاعبة الجودو السعودية الانسحاب من المباراة أمام ممثلة إسرئيل. السعودية لا تعترف بهذه الدولة، والشعب السعودي يعتبرها دولة إحتلال مفروضة بمنطق القوة العارية. والانسحاب ليس في هذه الحالة من أمام اللاعبة الإسرائيلية كفرد أو كيهودية، وإنما رفضا لمشروعية الدولة التي تمثلها. — خالد الدخيل (@kdriyadh) July 25, 2021

وفيما تستعد القحطاني (21 عاما) للمواجهة، نشر وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي صورة على صفحته على إنستاغرام مع بعثة السعودية تظهر فيها القحطاني وعلق عليها “أبطال الوطن في طوكيو”. وحرص على حضور تمارين القحطاني لتحفيزها.