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ظاهرة جديدة في الأردن .. انتشار أكل لحوم الكلاب !!

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور منشورة لظاهرة انتشرت في الأردن وهي أكل لحوم الكلاب والتي أثارت استنكارا شديدا من محبي الحيوانات ومختلف شرائح المجتمع الأردني .

ويتضح في الفيديوهات عملية سلخ الكلاب وأكل لحومها من قبل العمالة الأسيوية في الأردن .

وأعلنت جمعيات حقوق الحيوان الأردنية عن رفضها واستنكارها لما يحدث وأبدت قلقها من استخدام أفكار وعادات غريبة ودخيلة على طبيعة وعادات المجتمع الأردني .

كما اتجهت مساعي الناشطين نحو المطالبة بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال وتقديم شكاوي للجهات المختصة للتدخل لوقف هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها .

وعلى صعيد آخر تساءل الكثيرون حول وجود أعدادا كبيرة من العمالة الآسيوية في الأردن على الرغم من معاناة الشباب الأردني من البطالة وعدم وجود وظائف .

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